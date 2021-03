Une école moderne

Komlan Dodzi Kokoroko veut donner une nouvelle impulsion à l’enseignement primaire et secondaire.

Son ministère veut recruter des enseignants et mieux les former. Il prévoit aussi de construire de nouvelles écoles afin de s’adapter à une demande de plus en plus forte.

‘Oui le secteur est en difficulté, il ne faut pas le nier. Nous sommes prêts à relever tous les défis’, a-t-il déclaré vendredi.

Depuis son arrivée à la tête du ministère, M. Kokoroko a mené des réflexions avec toutes les parties prenantes, enseignants et parents d’élèves afin de recueillir leurs avis et suggestions.

Le budget 2021 accorde d’importants moyens financiers au secteur. Il faudra toutefois plusieurs années pour le moderniser en profondeur.