10 ans pour reconstituer les forêts

Les pouvoirs publics se sont lancés dans un ambitieux programme de reboisement. 25.000 hectares et 10.000 hectares de nouvelles plantations.

D’ici 10 ans, le Togo le pays espère restaurer 1,4 millions d'hectares déboisés ou dégradés.

‘Pour restaurer et préserver les forêts et pour assurer la gestion durable des écosystèmes, il est indispensable d’impliquer les riverains. C’est la seule façon de protéger l’environnement et de générer des ressources’, explique David Wonou Oladokoun, le ministre de l'Environnement.

Selon une étude réalisée par REDD+ (réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation) le taux de déforestation est passé de 5% à 0,42% ces cinq dernières années.

L'objectif est de parvenir très rapidement à un couvert végétal de plus de 10%.

Une ambition qui sera rappelée le 1er juin à l’occasion de la Journée de l’arbre.