Anticipation et réaction

Inondations et tempêtes. Voici le menu des prochains mois au Togo, selon les prévisions de l’Agence nationale de la protection civile (ANPC).

Mais qu’on se rassure, les structures étatiques sont prêtres à minimiser l’impact de ces plaies.

‘Beaucoup de choses restent à faire surtout, le schéma directeur d’assainissement et schéma d’aménagement du territoire qui ne sont pas encore mis en place. Ces deux outils, s’ils venaient à être mis au point et mis en application, on peut dire, à défaut de dire un risque zéro, nous pourrions minimiser à plus de 90% les effets dramatiques’, explique Seydatou Yaya, directrice de la Planification et des Opérations d’urgence à l'ANPC.

Deux problèmes majeurs se posent, notamment dans la capitale.

Il y a d’abord l’assainissement. La population utilise les caniveaux comme décharge publique. En cas de forte pluie, l’eau s’engouffre dans les habitations.

Il y a également les zones inondables connues, mais urbanisées en toute illégalité.

Ces questions devront trouver des réponses rapidement.