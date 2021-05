Des villages climato-intelligents au Togo

Quelles mesures pratiques les petits exploitants peuvent-ils prendre pour adapter leurs pratiques agricoles afin de sécuriser un approvisionnement alimentaire et des moyens de subsistance fiables? Peuvent-ils faire cela tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre ou en augmentant la séquestration du carbone, réduisant ainsi les futurs changements climatiques?

Depuis 10 ans, le projet de villages climato-intelligents a été lancé en Afrique de l’Ouest. Il en existe déjà au Burkina Faso, au Ghana, au Mali, au Niger et au Sénégal.

Tous les villages sont dans des zones à haut risque, qui probablement souffriront de du changement climatique. Ce sont des villages où les partenaires ont déjà établi des liens vitaux avec les communautés locales.

Le Togo veut à son tour développer cette idée.

Pour les pouvoirs publics, le concept de village climat-intelligent est une approche participative qui aide à guider les actions nécessaires pour transformer et réorienter les systèmes agricoles afin de soutenir efficacement le développement et assurer la sécurité alimentaire dans un climat changeant.

L’objectif est d’accroître durablement la productivité agricole et les revenus, de parvenir à la résilience des communautés et des écosystèmes et de supprimer, si possible, les gaz à effet de serre.

Pour Essosam Agrignam, le coordonnateur du programme national de préparation à l'accès à la Finance climat, cette stratégie est pertinente dans son pays.

Reste à trouver les financements.