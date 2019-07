Développement durable : un Togolais récompensé

Le togolais Florent Tiassou, basé à Bonn, vient d’être récompensé par Der Wirtschaft, le Sénat de l’économie, pour son engagement en faveur du développement durable.

L’organisation allemande regroupe des entreprises soucieuses de préserver l’environnement.

Florent Tiassou a reçu le Prix Hans Carl von Carlowitz, du nom d'un comptable (décédé en 1714) qui fut le premier à éboquer le terme d’utilisation durable des terres.

Le Plan Marchal pour l’Afrique, initié par Berlin prend largement en compte le volet environnement.

M. Tiassou, journaliste, est l'un des fondateurs de ‘Green Radio-World’ dont l'objectif est de contribuer à promouvoir l’écologie et le développement durable auprès des radios rurales et locales et de la presse.