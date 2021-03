Faire avec les évolutions du climat

Changements climatiques, évolutions naturelles ? On l’ignore. Le fait est que le Togo est confronté de plus en plus souvent à des inondations; sa côte est rongée par l’érosion mettant en péril les habitations et les communautés riveraines.

En 2020, les fortes pluies avaient entraîné d’importantes inondations causant la mort de 11 civils et faisant près de 60.000 sinistrés. Sans évoquer les destructions de récoltes et celle de nombreuses pistes rurales.

‘Ce tableau nous interpelle et nous conduit à être plus engagés dans les années qui viennent pour réduire les risques de catastrophes’, a déclaré jeudi Yoma Baka, le directeur général de l’ANPC (Agence nationale de protection civile.

La ville d’Aného (45km de Lomé) est le lieu d’une rencontre entre tous les acteurs de l’urgence : fonctionnaires régionaux, sécurité civile, pompiers …

Ils doivent élaborer un 'plan national de contingence’ pour cette année.

Un document stratégique de planification pour la gestion des catastrophes et de la riposte censé mieux orienter l'action des partenaires en développement.

Ces derniers fournissent un appui important, mais ils peuvent avoir une photographie précise des besoins.

Le plan de contingence bénéficie du soutien du PNUD.