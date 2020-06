Kara fait le ménage

Chaque premier samedi du mois, l’opération ‘Togo Propre’ mobilise la population qui est appelée à balayer, lessiver et ramasser les déchets.

La ville de Kara (nord du Togo) en fait plus en matière de salubrité. L’opération est appelée à se renouveler le plus souvent possible pour éliminer les déchets qui s’amoncellent sur la voie publique.

Les autorités municipales parient sur l’engagement citoyen volontaire.

Samedi, plusieurs dizaines d’habitants s’activaient pour redonner à la ville un semblant de propreté.