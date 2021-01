La côte togolaise en grand danger

D’ici un an, un début de réponse concrète devrait être donné au problème de l’érosion côtière.

‘La question de la protection de la côte et de sa mise en valeur occupe la plus grande attention des plus hautes autorités. Plusieurs études sont menées pour trouver les meilleures méthodes', a déclaré Edem Kokou Tengue, le ministre de l’Economie maritime, de la Pêche et de la Protection côtière.

Des travaux sont d’ores et déjà cours dans le cadre du WACA ResIP (projet d’investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l’Ouest financé par la Banque mondiale). L’objectif est de renforcer. la résilience des communautés affectées par l’érosion.

M. Tengue, accompagna par son collègue de l’Environnement, Katari Foli-Bazi, a effectué hier une tournée sur plusieurs sites.

Le Groupe de la Banque mondiale a approuvé en 2018 une enveloppe de 210 millions de dollars pour le financement d’un projet régional destiné à renforcer la résilience des habitants du littoral de six pays d’Afrique de l’Ouest : Bénin, Côte d’Ivoire, Mauritanie, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal et Togo.

Le programme WACA a été développé en partenariat avec les populations d'Afrique de l'Ouest qui vivent sur la côte et en dépendent pour leurs moyens de subsistance, leur nutrition, leur sécurité alimentaire et leur prospérité.

Le programme appuie les efforts déployés par les pays pour améliorer la gestion de leurs ressources côtières communes et réduire les risques naturels et anthropiques auxquels sont exposés les communautés côtières.

Les zones côtières représentent environ 42 % du PIB de l’Afrique de l’Ouest.

Elles accueillent près d’un tiers de la population, qui est donc particulièrement vulnérable aux conséquences du changement climatique.

L’érosion côtière, aggravée par des inondations fréquentes, la croissance démographique et le développement sauvage du littoral font peser des pressions accrues sur l’environnement et les ressources de cette région.