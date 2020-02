La plage de Lomé enfin plus propre

L'Agence nationale d’assainissement et de salubrité publique (ANASAP) va investir 160 millions de Fcfa pour assurer un nettoyage efficace de la plage de Lomé.

Le premier investissement permettra d’acheter une ‘Beach cleaner’, une machine qui nettoie le sable et ramasse les déchets. Beaucoup plus rapide qu’un traitement manuel.

Des toilettes publiques seront installés et des poubelles seront installées tous les 50 mètres.

Plus aucune excuse pour laisser canettes de bière et sacs plastiques sur le sol. Enfin on l’espère.

Une partie du financement est assurée par le WACA ResIP (West Africa Coastal Area, Banque mondiale) dont l'objectif est de renforcer la résilience des communautés de la zone côtière ouest africaine.

La phase pilote comprend une partie de la plage qui va du poste frontière avec le Ghana, jusqu’à l’hôtel Sarakawa (7 km).