Le Togo veut faire mieux pour le climat

Les activités de la Facilité Promesse Climatique du Togo ont été lancées mardi et permettront d’actualiser la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) en vue d’augmenter les ambitions du pays en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de lutter efficacement contre les changements climatiques.

Il s’agira d’impliquer les parties prenantes pour favoriser une large adhésion à la CDN, en particulier chez les jeunes et les femmes, d’intégrer de nouveaux secteurs et/ou gaz à effet de serre, de revoir, d’aligner et d’actualiser les objectifs, les politiques et les mesures en place, d’évaluer les coûts et les possibilités d’investissement, de suivre les progrès et de renforcer la transparence.

Les Contributions déterminées au niveau national sont au cœur de l’Accord de Paris et incarnent les efforts déployés par chaque pays pour réduire ses émissions de Gaz et s’adapter aux effets du changement climatique.

Après l’adoption de l’Accord de Paris, de nombreux pays sont loin d’atteindre leurs objectifs.

Cet engagement ne peut être tenu que dans une nouvelle génération de CDN, où les pratiques et actions seront tournées vers des mesures en faveur du climat.

Il apparait alors urgent pour chaque nation de mieux apprécier ses efforts en ciblant l’ensemble des secteurs à fort impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. D’où la nécessité d’actualiser la première génération des CDN pour y inclure les nouveaux engagements et être plus ambitieux.

Le Togo s’est engagé a baisser ses émissions de gaz à effet de serre de 31,14 % à l’horizon 2030.

Le pays ne disposant pas d’une industrie lourde, il n’a jamais été un gros pollueur.

A travers la promesse climatique, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) s’est engagé à aider au moins 100 pays à améliorer leur CDN d’ici la fin 2020, à fixer des objectifs ambitieux de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 1,5°C et à mettre en place les systèmes, les institutions et les ressources nécessaires pour les atteindre.

Le PNUD devra accompagner le Togo à faire de sa Contribution Déterminée au niveau National, un plan d’affaire climat attrayant pour le secteur privé afin de maximiser la mobilisation des ressources pour sa mise en œuvre.

Les activités de la Facilité promesse climatique du Togo prend en compte l’inventaire des GES, des secteurs à fort potentiel d’émission de GES comme les transports, principale source d’émission dans les grandes villes, le tourisme et bien d’autres.