Mobilisation des jeunes en faveur du climat

Une grande cause nationale

La conférence internationale des jeunes sur les changements climatiques (COJECC) s’est déroulée mercredi à Lomé.

La journée a été marquée par des partages d’expériences et de réseautage entre jeunes, experts internationaux et responsables de la société civile pour défendre la cause du climat.

Cet événement est organisé depuis 4 ans par la Coalition nationale des jeunes pour le climat (COJECC), en collaboration avec l’Institut français et l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

‘La COJECC a fait de Lomé une sorte de hub régional contre le changement climatique,’ s’est félicité Marc Vizy, l’ambassadeur de France au Togo.

Le représentant du ministère de l’Environnement, Koffi Volley, a profité de cette conférence pour rappeler les efforts menés par le gouvernement. Il a cité le programme de développement de l’énergie solaire, la lutte contre l’érosion, l’agriculture intelligente, la protection des forêts et la gestion des risques liés aux changements climatiques.

La conférence ce a accueilli des jeunes venus de 12 pays africains.