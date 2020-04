Nettoyage de 150 km de caniveaux

Le Grand Lomé a commencé des travaux destinés à curer 150 km de caniveaux.

Cet entretien périodique contribue à l’amélioration du cadre de vie et facilite le drainage des eaux en ce début de saison pluvieuse. Opération rendue nécessaire par l’absence de civisme de la population qui confond caniveaux et dépotoirs.

Les inondations récurrentes sont en partie dues à l’obstruction des moyens d’écoulement.

Les travaux sont menés par le District autonome du grand Lomé (DAGL), l’ Agence nationale d’assainissement et de salubrité publique et le service hygième et d’assainissement de Lomé-commune.