Stratégie en matière de climat et de biodiversité

ARISE IIP, développeur et opérateur panafricain de parcs industriels, a obtenu la certification ISO 14064-1 en neutralité carbone pour la Zone économique Spéciale du Gabon (GSEZ).

Cette certification fournit une évaluation transparente par un tiers de la compensation et de l’empreinte carbone de la Zone.

‘Le groupe est fortement impliqué dans le développement industriel du continent sans pour autant sacrifier le combat mondial contre les changements climatiques’, indique un communiqué.

Au cours des dernières années, ARISE IIP a élaboré une stratégie en matière de climat et biodiversité pour réduire son empreinte environnementale, investir dans des solutions à faible émission carbone et monétiser les services et les actifs environnementaux.

ARISE IIP développe le parc industriel d’Adétikopé au Togo (PIA). Il accueillera, une fois achevé, un port sec, des entrepôts et des usines de transformation.