La Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe se déroule ce mercredi.

L'occasion de souligner les progrès accomplis pour réduire les risques de catastrophe et les pertes en vies humaines, en moyens de subsistance et en santé.

L'édition 2021 se concentre sur ‘la coopération internationale pour les pays en développement afin de réduire les risques de catastrophe et les pertes dues aux catastrophes’.

Les catastrophes naturelles ont un impact disproportionné sur les pays à revenu faible et intermédiaire, notamment en termes de mortalité, de nombre de personnes blessées, déplacées et sans abri, de pertes économiques (en pourcentage du PIB) et de dommages causés aux infrastructures essentielles.

Impossible d’éradiquer la pauvreté et la faim si il n’y a pas une augmentation des investissements dans la réduction des risques.

La coopération internationale en faveur des pays en développement, par le biais de l'aide publique au développement (APD) et du renforcement des capacités, est essentielle pour accroître la résilience aux catastrophes face aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux autres risques naturels et anthropiques.

Pour Damehane Yark, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, l’aide internationale est indispensable, mais pas seulement. Il plaide pour davantage de coopération régionale

‘La coopération devient un outil indispensable et un précieux rempart pour les autorités nationales,’ a-t-il déclaré.

C’est d’autant plus indispensable que le Togo partage certaines zones transfrontalières sensibles comme le fleuve Mono avec le Bénin et l’oto avec le Ghana.

Plusieurs initiatives sont menées depuis quelques années. Le pays s’est lancé dans la gestion transfrontalière des inondations avec le Benin sur le fleuve Mono, avec le Ghana sur la rivière Oti, affluent de la Volta.

Lomé peut compter sur le soutien de l’a Banque mondiale, de l’Union européenne et du PNUD.