Cocktail explosif

Plusieurs explosions se sont produites dimanche dans un dépôt de munitions situé dans une caserne de l’armée équato-guinéenne à Bata.

Le bilan est de plus de 100 morts

Ce tragique fait divers a incité les Forces armées togolaises à renforcer les mesures de sécurité.

‘L’absence de mesures efficaces de sécurité et la gestion des stocks dans les dépôts d’armes et de munitions conventionnelles dans les pays constituent un sérieux revers pour la paix et la sécurité’, a déclaré mardi mardi le colonel Tassounti Djato, chef d’état-major de l’armée de l’air.

Coïncidence du calendrier, les armuriers se forment depuis ce matin aux nouvelles techniques de gestion sécurisée des entrepôts.

Des lieux hautement protégés qui abritent armes, munitions et explosifs. Un cocktail potentiellement très dangereux.