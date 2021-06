Incendie en zone portuaire

Un incendie s’est déclaré vendredi sur le site de la centrale électrique Kékéli Efficient Power en zone portuaire.

L'origine du sinistre est inconnu pour le moment.

La centrale électrique Kékéli Efficient Power a été inaugurée le 26 avril dernier; elle est actuellement en phase de tests.

Kékéli Efficient Power est dotée d’une puissance installée de 65 MW (dans une deuxième phase) et fonctionne en cycle combiné, permettant de produire plus d’électricité sans consommation additionnelle de gaz et en limitant les rejets de CO2.

Le projet est développé par le Groupe Eranove. L'Etat est coactionnaire à 25%.