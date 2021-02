Des officiers d’immigration ghanéens ont intercepté mercredi un bus avec à son bord 51 ‘immigrants clandestins’ originaires du Togo et du Bénin.

Le commandant du point de contrôle a indiqué que les suspects avaient été arrêtés après un examen minutieux lors d'un arrêt de routine et d'une fouille au point de contrôle.

Ces derniers ont affirmé qu'ils étaient en transit vers Abidjan, mais ils ont été renvoyés au Togo, de l’autre côté de la frontière.

Cette affaire, largement relayée par les médias à Accra, a de quoi surprendre.

Les personnes interpellées sont toutes ressortissants d’un pays de la Cédéao.

On avait cru comprendre que la finalité de cette organisation était l’intégration et la libre circulation des personnes et des biens.