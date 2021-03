La route nationale RN1 est bloquée depuis plusieurs heures au niveau de Kara (420km au nord de Lomé).

Un gros porteur s’est en partie retrouvée dans la rivière. Des engins de levage sont à la manoeuvre.

L’accident, dont on ignore la cause, a fait un mort et deux blessés graves.

L'axe est emprunté chaque jour par des centaines de poids lourds.