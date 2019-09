Des affiches ont été placardées devant les commissariats et certains lieux publics. Un avis de recherche intitulé ‘Wanted’ pour mettre la main sur un individu lourdement armé. Cette personne, dont on ignore l’identité et la nationalité, est qualifié de ‘dangereux’. Une récompense est offerte par les forces de sécurité pour sa capture.

Une photo le présente en treillis muni d’un fusil automatique à l’image d’un Rambo des tropiques.

L’individu serait entré au Togo depuis le Bénin.