Route maudite ?

Les collisions sont fréquentes et meurtrières

La route nationale 1 est-elle maudite ? En 48h, deux accidents ont causé la mort d’au mois 7 morts et des dizaines de blessés.

Mercredi à la sortie nord de Gléi, une collision entre un camion et un bus a fait 7 victimes et une dizaine de blessés.

Nouvel accident vendredi à Amadoubè, près Sokodé. Le bilan provisoire fait état de 5 blessés dans un état très grave.

La RN1 relie Lomé à Cinkansé et à la frontière du Burkina-Faso. Elle constitue un axe commercial vital et est empruntée chaque jour par des milliers de camions, de bus et de voitures.

Les accidents sont généralement provoqués par l’imprudence des conducteurs, la surcharge et le mauvais entretien des véhicules.