Sous les verrous

La police a mis la main mardi sur un groupe d’individus responsable d’un braquage il y a quelques jours à Lomé. Ils s’étaient emparés de plus de 20 millions de Fcfa.

Les 3 délinquants sont de nationalité nigérienne, nigériane et togolaise.

Le chef du groupe est un multirécidiviste, condamné à 20 ans de prison et libéré il y a un an. On ignore si le butin a été retrouvé.

Les attaques à main armée sont fréquentes dans la capitale. Les victimes dépouillées de valeurs - du cash la plupart du temps - sortent d'agences bancaires. Les criminels disposent de complicités internes.