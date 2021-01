Supporter ou opposant de Faure Gnassingbé, force est de reconnaître que le président togolais a plutôt bien géré la crise sanitaire depuis près d’un an.

A ce jour, le pays enregistre 4.682 cas positifs et 76 morts. Bilan satisfaisant pour un pays de plus de 7 millions d’habitants.

Les mesures ont été prises très rapidement pour endiguer l’épidémie. Certes, l’activité économique a été pénalisée, mais moins qu’ailleurs dans la région.

Dans la discrétion, le leader togolais poursuit sa stratégie sanitaire entouré de médecins et d’experts.

Si l’arrivée d’un vaccin fourni par Covax, l’initiative menée par l’OMS, est prévue au mois de juin au Togo, il a donné des instructions pour recevoir, dans les meilleurs délais, des doses venant de grands laboratoires privés. L’idée est de commencer à vacciner au plus vite les personnels de santé, les plus de 50 ans et ceux ayant des comorbidités.

Faure Gnassingbé n’en tire aucun prestige personnel. Son seul objectif est de sortir au plus vite son pays de la crise sanitaire pour permettre une relance des programmes de développement.