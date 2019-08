La mort d'un géant

Jimi Hope et Charles Debbasch en duo à Lomé

Avec la mort de Jimi Hope dans la nuit du 4 août 2019, le Togo perd un immense artiste multicartes reconnu comme le pape du rock and roll africain, un cardinal de la chanson populaire, un sculpteur de palais et de rue aussi à l'aise dans les arts plastiques que dans les créations musicales.

L'art de Jimi Hope est entré dans l'histoire. C'est elle qui le jugera. Plutôt que de soumettre sa dimension à la cour d'assises des créateurs, je préfère par quelques flashs et souvenirs illustrer la dimension de l'artiste.

Jimi Hope de son vrai nom Senaya Koffi était né le 12 octobre 1956 à Lomé.

Ce sont les hasards d'une rencontre dans un club le mandingué où je m'exercais au piano qui marque ma première rencontre avec l'artiste. Notre dénominateur commun est l'amour de la musique et le désir d'imprimer l'art dans la culture populaire. Nous ne cesserons dès lors de nous rencontrer parfois plusieurs fois par jour sinon par semaines.

Jimi Hope se sent isolé et a pourtant le profond désir de contribuer à la diffusion de l'art dans la rue. Il rêve de concerts populaires et de foules enthousiastes.

S'il n'atteindra jamais cet objectif, il deviendra l'artisan de nouvelles chansons populaires. Il faut voir dès qu'il apparaît dans une fête à Baguida la ferveur avec laquelle le public l'accompagne dans ses refrains comme Agbebavi.

Il fallait une nouvelle poussée pour permettre à cette rose mal éclose de diffuser ses parfums.

La période des années 1990-2000 sera particulièrement fertile avec la réalisation d'oeuvres considérables comme la réalisation de la place de la Colombe de la paix à Lomé, la Cour Constitutionnelle du Gabon et avec la consécration, l'illustration d'un mur à l'entrée de la nouvelle Présidence togolaise.

Plutôt que d'attendre la consécration d'un musée, Jimi créera à Baguida une grande case destinée à habiter ses propres créations.

Dans ces dernières semaines, Jimi qui sentait la mort se rapprocher - comme elle lui avait fauché son fils préféré - était mu par une boulimie créatrice comme si le temps lui était compté.

Tous les artistes ont une période faste où l'inspiration créatrice rencontre leur destin.

Ma dernière image de Jimi Hope est celle d'un créateur inspiré.

C'est sans doute celle que les générations futures retiendront.

Charles Debbasch