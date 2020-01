Les électeurs auront le dernier mot

Faure Gnassingbé sollicite le soutien des électeurs pour un quatrième mandat à la tête du pays.

Le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu le 22 février prochain.

‘Nous devons être humbles et reconnaitre que nous n’avons pas pu tout faire, nous n’avons pas su tout faire mais nous avons appris et nous ferons mieux la prochaine fois’, a déclaré le président sortant devant les cadres du parti UNIR.

Il est évident que le bilan affiché par le leader togolais est incomplet ; forcément. Quel chef d’Etat pourrait avoir la prétention d’affirmer que sa politique est un succès sur toute la ligne ?

Mais il faut reconnaître que le Togo affiche des résultats encourageants.

La situation économique s’est nettement améliorée, le pays s’est doté d’infrastructures, le secteur de la santé et de l’éducation a été renforcé. Des programmes ont été lancés en direction des populations les plus défavorisées, les nouvelles technologies ont été démocratisées, la stabilité a été préservée, la gestion budgétaire est rigoureuse, et cette liste n’est pas exhaustive.

Certes de gros problèmes demeurent. On peut citer le chômage des jeunes, la précarité, un pouvoir d’achat en berne.

Pour toutes ces raisons, le Togo s’est doté, comme d’autres avant lui, d’un plan national de développement censé asseoir la croissance. Une stratégie qui prévoit de développer un hub logistique et de services, une industrie de transformation agricole et un pôle touristique.

Cela prendra du temps, mais la détermination est bien là

Face à Faure Gnassingbé, 9 candidats opposants dont les programmes sont bien maigres et l’expérience de la gestion publique très limitée.

Aux électeurs de faire leur choix.