Un monde d’une étonnante vulnérabilité

‘Nous devons retenir que l’incertitude liée à l’avenir et au devenir historique des sociétés humaines est plus grande que la certitude liée au présent’.

Dans une tribune publiée jeudi par le quotidien économique et financier français L’Opinion, Robert Dussey, le chef de la diplomatie togolaise, rappelle certaines vérités un peu vite oubliées avec cette crise du coronavirus.

‘En l’espace de quelques mois, notre monde de plus en plus sûr de lui-même, de ses avancées scientifiques et de ses applications technologiques ainsi que de ses forces agissantes a repris conscience de son étonnante vulnérabilité’, écrit le ministre.

En décembre 2019, le Covid-19 était l’affaire d’une ville chinoise. Il est devenu en l’espace de quelques mois une question mondiale. L’heure est à une prise de conscience cosmopolitique, c’est-à-dire le fait de se sentir appartenir et habiter le même monde, estime M. Dussey.