La HAAC fait sa révolution

L’organe de régulation des médias veut et doit évoluer avant son temps.

La Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a dévoilé lundi un plan stratégique de modernisation sur la période 2019-2023.

‘La HAAC doit devenir une institution de référence en matière de protection des professionnels, du développement d’entreprises de presse et de communication économiquement viables et au service de la démocratie’, a déclaré Badibassa Babaka, le président du comité de pilotage.

Ce plan fait suite à des difficultés techniques, organisationnelles et matérielles que traverse l’instance de régulation des médias.

La HAAC a deux priorités, regagner en crédibilité et s’adapter aux nouveaux supports et aux nouveaux usages.

Le digital est en train de révolutionner l’offre en information. Il y a internet et les réseaux sociaux, bien sûr, mais pas seulement. Le numérique va bouleverser le paysage de la radio et de la télévision.

D’ici 5 ans, il n’y aura probablement plus aucun périodique papier au Togo. Avec le développement du haut débit, les lecteurs utiliseront leurs smartphones. Les TV et radios connaîtront un développement croissant grâce au digital et à la TNT. De nombreux médias consacrés à l’actualité togolaise pourront être conçus à l’étranger.

La HAAC doit donc revoir toute l’approche et s’adapter rapidement pour jouer un véritable rôle de régulateur.