RFI et France 24 renforcent leur audience

RFI et France 24 figurent parmi les chaînes de radio et de télévision les plus suivies au Togo, selon les résultats d’une étude menée par Kantar-TNS à Lomé.

Les deux chaînes du groupe France Médias Monde (public) s’accompagnent de bonnes performances sur les environnements numériques qui enregistrent une croissance de 19% pour RFI et 18% pour France 24.

Ecoutée par plus d’un habitant sur deux chaque semaine (+8,9 pts) à Lomé, RFI devient la première radio en audience veille, toutes radios confondues (+5,4 pts).

La durée d’écoute de la radio française est également en hausse de 22 minutes et passe à 94 minutes en moyenne par auditeur et par jour. Sur la cible des cadres et dirigeants, RFI arrive en tête de tous les indicateurs de notoriété et d’audience. En outre, la quasi-totalité des sondés déclare connaître RFI (94,2%).

Au Togo, RFI est diffusée en FM à Lomé, Kara et Kpalimé-Mont Agou, ainsi qu’en ondes courtes à travers le pays. Elle compte également 19 radios partenaires.

S’agissant de France 24, elle confirme son statut de 1ère chaîne d’information internationale au Togo.

En 2020, plus d’un habitant sur trois (37,2 %) l’a regardée chaque semaine à Lomé (+8,9 pts) et ils sont près de 70% (+6,1 pts) à déclarer la connaître.