Ce 30 juin marque le deuxième anniversaire des dernières consultations locales qui ont permis de doter le Togo de conseils municipaux dans 117 communes.

‘Ce processus de décentralisation est appelé à se consolider avec la tenue des élections régionales, dont les résultats viendront compléter l'architecture des collectivités territoriales prévues par la constitution en vigueur’, indique la parti UNIR (majorité présidentielle).

Depuis le mois de janvier 2021, des discussions sont engagées entre plusieurs partis politiques de toutes tendances, dans le cadre de la Concertation nationale des acteurs politiques (CNAP).

‘Le parti Unir salue cette initiative du gouvernement qui reflète l'approche inclusive et consensuelle de la vie politique de notre pays par Son Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé (…)’, indique le communiqué.

UNIR souligne que la concertation et le dialogue sont au cœur de la vie institutionnelle et politique du pays.

Dans ces circonstances où les conditions sont créées pour permettre aux acteurs de contribuer sereinement à la consolidation de la démocratie participative, il est préoccupant de noter qu'un parti politique associé aux discussions politiques dès la mise sur pied de la CNAP opte depuis plusieurs semaines pour une politique de la chaise vide dont les effets ne sont malheureusement que trop connus de nos compatriotes, déplore UNIR.

Plus encore, poursuit le communiqué, les récentes prises de positions épistolaires et médiatiques de ce parti sont caractérisées par une absence de cohérence qui ne semble pas de bon augure pour la poursuite harmonieuse des concertations qui étaient pourtant bien engagées et semblaient devoir permettre aux parties prenantes d'entériner des avancées salutaires.

Les positions divergentes peuvent exister dans un cadre d'échanges républicain, sans pour autant être prétexte à renoncer aux discussions. Au contraire, elles doivent constituer des points d'attention à aborder par l'ensemble des acteurs en vue de dégager des solutions consensuelles, estime ce parti.

Sans le citer, UNIR fait référence à l'ANC de Jean-Pierre Fabre (opposition). Ce parti discute un jour et menace le lendemain. Un comportement caractérisé par une extrême confusion.