Accord sur une recomposition de la Céni

La Concertation nationale entre acteurs politiques (CNAP), forum de dialogue entre la majorité et l’opposition, est parvenue à un consensus sur une réforme de la Céni (Commission électorale indépendante).

Plus précisément sur sa recomposition. Elle comprendra 17 membres (7 pour la majorité et 7 pour l’opposition, y compris extra parlementaire), 2 membres de la société civile et un agent de l’administration.

‘Nous avons trouvé un début d’accord sur la nécessité qu’une Céni technique sera moins la source de conflit et nous avons proposé que ces discussions se poursuivent dans le cadre permanent de dialogue. Donc nous allons continuer à en parler pour arriver à un accord’, a indiqué mercredi Séna Alipui, co-président de la CNAP.

Le Togo doit organiser des élections régionales. La date n'a pas été fixée pour le moment.