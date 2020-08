'Je suis dans le maquis et le maquis dont on parle, c'est dans un champ de maïs. Je vis difficilement cette situation', a déclaré samedi dans un message audio Agbéyomé Kodjo, le leader du MPDD (mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, opposition).

L’ancien candidat à la présidentielle de février 2020 a pris la tangente il y a quelques semaines, ressoudant de répondre aux questions des juges.

On ignore si le champ de maïs se trouve au Togo ou à l’étranger.