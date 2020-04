Agbéyomé Kodjo placé sous contrôle judiciaire

Agbéyomé Kodjo, le leader du MPDD, a été placé vendredi soir sous contrôle judiciaire. Il a pu regagner son domicile au terme de sa garde à vue de 72h.

Parmi les obligations imposées, l'interdiction de faire toute déclaration tendant à remettre en cause les résultats du scrutin présidentiel du 22 février.

C’est d’ailleurs ce qui vaut à M. Kodjo ses ennuis judiciaires.

Il va devoir s'abstenir de toute déclaration ou attitude' tendant à remettre en cause et à saper l'ordre constitutionnel et institutionnel.'

Fulbert Attisso (directeur de campagne), Brigitte Adjamagbo-Johnson (porte-parole) et Marc Mondji (assistant de Mgr Kpodzro), sont également sous contrôle judiciaire.

Ce contrôle est assorti d’une interdiction de sortie du territoire.

Candidat malheureux à la présidentielle du 22 février, Agbéyomé Kodjo a refusé de reconnaître sa défaite et dénonce une fraude électorale massive.

Les faits qui lui sont reprochés sont, notamment, troubles aggravés à l’ordre public, atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat, utilisation illégale des emblèmes de la République.