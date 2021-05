Le gouvernement a adopté mercredi en conseil des ministres un projet de décret qui prévoit la création d’un Bureau d’enquêtes d’accidents.

Cet organisme sera chargé d’enquêter sur les accidents ou incidents d’avions, d’en déterminer les causes conformément aux normes internationales. L’objectif est évidemment d’améliorer la sécurité de l’aviation civile.

Ses missions seront de continuer à améliorer la sécurité aérienne et maintenir la confiance du public au travers de ses enquêtes et études de sécurité conduites en toute indépendance avec efficacité et impartialité, d’exploiter et mettre en valeur les données et enseignements de sécurité acquis pour la prévention de futurs accidents en aviation civile.