Assistance et surveillance

La Cour des comptes aura son mot à dire dans la gestion des finances municipales.

La politique de centralisation a créé une centaine de communes.

L’institution entend vérifier la régularité des recettes et des dépenses, juger les infractions aux règles budgétaires et financières. Elle va également veiller à la régularité, à l'efficacité et à l'efficience de la gestion publique.

Bref, freiner et/ou sanctionner d’éventuelles mauvaises pratiques : corruption, marchés truqués …

Mais la Cour ne sera pas uniquement un expert-comptable ou un gendarme; elle aura pour mission d’assister les communes, a indiqué mardi Amoudokpo Komi Dotsè, président de la deuxième Chambre.

‘Nous devons amener les acteurs locaux à connaître leurs rôles, leurs responsabilités et leurs obligations dans la gestion des finances publiques’, a-t-il précisé.