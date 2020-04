Ce que Faure Gnassingbé fera de son prochain mandat

Dans un entretien à FDI, un site d’information économique et financière dépendant du Financial Times, le président Faure Gnassingbé esquisse les grands axes de son prochain mandat.

Il se succèdera à lui même au mois de mai.

M. Gnassingbé entend engager les 5 prochaines années sous le signe de ‘l’humilité et du sens des responsabilités’.

L’objectif est de consolider les réalisations et d’être vigilant en raison de l’émergence de la crise sanitaire du coronavirus.

Le chef de l’Etat veut mettre en place une structure de gouvernance plus ouverte et plus inclusive.

‘J'en suis convaincu, cela renforcera la responsabilisation et permettra à la population de suivre les décisions qui seront prises’, explique-t-il.

Pour assurer au Togo un développement soutenu, le leader togolais entend accélérer le développement de secteurs à fort potentiel et poursuivre les grands projets d'infrastructure avec la modernisation du port de Lomé tet la construction d'une route nationale entre le nord et le sud du pays.

Cet essor économique ne pourra se faire sans une véritable politique sociale, souligne Faure Gnassingbé. Aider les plus démunis, fournir une éducation de bonne qualité et des soins de santé performants, tels sont, entre autres, les objectifs que se fixe le président togolais pour les années à venir.