Chauffer les troupes

Plus d’un an après l’élection présidentielle, l’ANC (opposition) repart à l’offensive. Des délégations de ce parti sont en campagne de reconquête dans la région des Plateaux, Centrale, Kara et Savanes.

Nous sommes sortis d’une élection avec beaucoup trop de problèmes, beaucoup de mensonges et de dénigrements. Il faut que nos structures soient au parfum des informations nécessaires, afin de pourvoir juger les actes politiques tels que cela se passe’, a expliqué lundi Francis Pédro Amuzun, l’un des responsables de l’ANC.

Cette remobilisation des troupes a pris un an de retard en raison de la situation sanitaire.

Aucun scrutin majeur à l’horizon. Seules les régionales, dont la date n’a pas encore été fixée, constitueront un test grandeur nature pour le parti fondé par Jean-Pierre Fabre.