Circonscriptions territoriales : légère adaptation

Prise en compte des réalités géographiques et sociologiques

Les députés ont adopté vendredi à l'unanimité le projet de loi qui modifie le nombre de communes.

Pas de changements majeurs. Ce nombre passe de 116 à 117.

C’est la préfecture de Doufelgou qui s'octroie une commune supplémentaire.

Une décision motivée par l'éloignement des chefs-lieux et les difficultés d’accès.

Selon la loi, chaque préfecture doit être dotée d’au moins deux communes avec des exceptions possibles en raison du relief et d’aspects sociologiques et économiques. Dans ce cas le nombre peut passer à 3 ou plus.

Ainsi la préfecture d’Agoé-Nyivé en compte 6 et celle du Golfe 7.