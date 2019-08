‘Respect des droits de l'homme, des valeurs et principes démocratiques pour une paix durable', tel est le thème d’une conférence qui s’est ouverte mardi à Lomé. Cette session est destinée aux forces de l'ordre et de sécurité.

C’est une initiative du ministère des Droits de l'homme et des Relations avec les institutions de la République organisée en partenariat avec le PNUD.

Cette rencontre est destinée à renforcer les capacités de la police, de la gendarmerie et de l’armée qui ne maîtrisent pas toujours ces thèmes lors de leurs interventions.

Pour Yark Damehame, le ministre de la Sécurité, il est important d’établir ‘une culture du respect des droits humains et des valeurs démocratiques’.

Le ministre de la Justice, Christian Trimua, va dans le même sens : ‘La recherche et le maintien d'un équilibre entre la liberté de nos concitoyens et notre sécurité doit être au cœur du droit et de la doctrine qui encadrent l'intervention de nos forces de l'ordre’.