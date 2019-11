Dans la course ... pour le moment

Le recensement électoral en prévision du scrutin présidentiel de 2020 aura lieu du 29 novembre au 1er décembre 2019.

‘L’actuel fichier est corrompu et le pouvoir continue ses manœuvres’, a affirmé vendredi Eric Dupuy, l’un des cadres de l’ANC (opposition) au micro de Nana FM.

Mais pas question de boycotter les opérations à venir.

‘Il faut que tous les togolais qui ne sont pas en possession de leur carte d'électeur aillent se faire inscrire dès le premier jour, dès 6h du matin et qu'ils restent jusqu’à ce que le dernier soit servi', a-t-il déclaré.

Mais pour M. Dupuy, ce n’est pas un blanc seing accordé au pouvoir. Son parti exige la recomposition de la Commission électorale (Céni) et de la Cour constitutionnelle.

Pour le moment, l’ANC assure qu’il participera à l’élection présidentielle, tout en se réservant le droit de changer de position.

‘Aujourd’hui, nous avons un candidat (Jean-Pierre Fabre, ndlr) et nous sommes dans la course. Si le moment venu l'ANC décide de ne pas aller loin à cause des conditions, on avisera', a précisé M. Dupuy.