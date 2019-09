‘Des stratégies aussi inefficaces que clivantes'

Tout n’est pas perdu. C’est le leitmotiv de Jean-Pierre Fabre (ANC), ex-leader de l’opposition parlementaire.

Pour l’opposition dans son ensemble, l’élection présidentielle de 2020 s’annonce difficile. Battre le candidat du parti UNIR (majorité présidentielle) est presque mission impossible.

Mais il reste une chance, souligne M. Fabre à condition de trouver une ‘stratégie adéquate’.

Mais laquelle ? Comment mobiliser la population après l’échec du combat mené en 2017 et 2018 ?

Le chef de l’ANC n’est plus dans une logique de boycott. Sa formation sera bien dans la course pour la présidentielle. Cependant les conditions d’organisation doivent être revues, explique-t-il : ‘L’opposition a besoin d’obtenir les conditions de transparence et d’équité pour le prochain scrutin au lieu de se fourvoyer dans la recherche de stratégies aussi inefficaces que clivantes'.