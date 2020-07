Disparu sans laisser d'adresse

Mais où se cache Agbéyomé Kodjo ? Le leader du MPDD et ex-candidat à la présidence de la République, est introuvable.

Pour avoir refusé de se présenter chez le juge, il est sous le coup d’un mandat d’arrêt.

Est-il toujours au Togo ? A-t-il choisi l’exil temporaire ? Personne ne le sait.

Son entourage justifie cette ‘cavale’ en raison des menaces qui pèseraient sur le député.

‘Agbéyome Kodjo ra reçu des menaces de mort ce qui l'a poussé à chercher un endroit où se cacher’, a affirmé lundi Gérard Adja, le vice-président du parti.

'On ne peut pas chercher à vous éliminer physiquement sans que vous cherchiez à vous cacher. Une personne qui ne se sent pas en sécurité doit trouver un lieu le plus sûr’, explique M. Adja.

M. Kodjo est poursuivi par la justice a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire pour troubles aggravés à l’ordre public, atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat, utilisation illégale des emblèmes de la République.

Faute d’avoir répondu à une convocation du juge dans le cadre de cette instruction, un mandat d'arrêt a été émis récemment.

Agbéyomé Kodjo assure être le vainqueur de l’élection présidentielle du 22 février dernier.