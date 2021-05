Dynamique de dialogue

Le G5 (ambassades de France, d’Allemagne, des Etats-Unis de l’UE et le SNU) a mis en demeure la Dynamique Monseigneur Kpodzro d’éviter de plus publier des communiqués attribuant des déclarations non vérifiées à des membres du G5 et l’a encouragée à participer au processus de concertation organisée par le gouvernement.

Les diplomates saluent par ailleurs le processus de dialogue en cours et appellent toutes les forces politiques à y participer.

Le dialogue évoqué est le CNAP (Concertation nationale des acteurs politiques) dont l’objectif est, notamment, de fixer les bases des prochaines élections régionales.

La Dynamique Kpodzro est un rassemblement d’opposants qui avaient soutenu la candidature d’Agbéyomé Kodjo à la présidentielle de 2020. Ils contestent toujours les résultats du scrutin.