Election et libertés publiques

Période sensible

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) souhaite que l'élection présidentielle se déroule dans de bonnes conditions et sans violence.

Elle lancera dans les prochains jours une campagne nationale sur le thème ‘Exercice des libertés publiques en période électorale'.

‘L’idée est d’expliquer aux décideurs les bon comportements en période électorale’, a expliqué lundi Nakpa Polo, la présidente de la CNDH.

Sont ciblés les préfets, les maires, les forces de l’ordre, les leaders communautaires et religieux, les représentants des organisations de la société civile et des partis politiques et les médias.

En Afrique, les élections sont toujours des périodes à hauts risques.