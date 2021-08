Emplois et santé pour tous

Réuni mercredi, le conseil des ministres a poursuivi l’examen de l’avant-projet de loi instituant l’assurance maladie universelle .

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des mécanismes d’inclusion prévus dans de la feuille de route gouvernementale.

La réforme, expliquent les officiels, vise à garantir l’accès de toutes les couches de la population à des soins de santé de qualité à travers un mécanisme de mutualisation des risques et de solidarité dans le financement.

Le conseil a également adopté un projet de décret sur la future charte des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).

Les TPME constituent la base du tissu économique et participent de manière significative à la croissance, à la création d’emplois, à la valorisation de l’innovation, au développement régional et local et au renforcement de la cohésion sociale.

Leur développement durable requiert outre un environnement global incitatif et cohérent, un dispositif d’appui direct performant et une offre de financement adaptée.