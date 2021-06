En toute transparence

Pour renforcer la transparence de la vie publique, les personnalités politiques, ministres, députés et fonctionnaires de la haute administration sont invités à déclarer leur patrimoine.

Le Togo s’est largement inspiré du modèle français et de sa Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

La déclaration de patrimoine et d’intérêts comprend les relevés bancaires, les actifs mobiliers et immobiliers, les participations dans des sociétés au Togo et à l’étranger.

Les députés ont adopté jeudi le projet de loi qui permet une déclaration en ligne.

Sur le principe, cela ne change rien. Moins de paperasse.

‘Avec l’adoption de cette loi, le gouvernement est entièrement outillé pour passer à la mise en œuvre pratique des déclarations des biens et avoirs. Les premières déclarations vont donc avoir lieu bientôt’, a indiqué Christian Trimua, le ministre charge des relations avec les Institutions de la République.