Evolution des méthodes managériales

Le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé, a présidé ce mardi un atelier d'échanges des hauts cadres de l'administration autour de la feuille de route gouvernementale.

Cette rencontre fait suite au récent séminaire gouvernemental. Elle a pour objectif de s'assurer de l'appropriation de la démarche d'alignement des principaux projets d'investissements publics contenus dans le plan d’action 2020-2025.

La feuille de route comprend 42 projets prioritaires (économie, social, inclusion, développement …).

‘Cet atelier est une nouvelle illustration de l'évolution des méthodes managériales au sein de l'administration publique dans le but d'associer les acteurs et de renforcer leurs capacités pour plus de performance (…), indique un communiqué officiel.

Le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, présent à la rencontre, a invité les équipes à rester mobilisés ‘pour une réussite totale de la feuille de route gouvernementale’.