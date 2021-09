Evolution politique

Esprit de dialogue et d’ouverture

Le conseil des ministres a adopté jeudi trois avant-projets de loi relatifs aux modifications de la loi portant code électoral, celle relative à la décentralisation et aux libertés locales et du celle fixant les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifiques publiques.

Ces thèmes avaient été évoqués lors des travaux du CNAP (Concertation nationale des acteurs politiques) rassemblant représentants de la majorité et de l’opposition.

‘Ces modifications qui traduisent les évolutions majeures du cadre électoral et territorial viennent confirmer l’esprit de dialogue et d’ouverture qui a présidé aux travaux de la CNAP’, souligne le communiqué officiel.

Elles ouvrent la voie à l’organisation des élections régionales dont la date sera connue ultérieurement.