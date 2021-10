Evolutions

Pas question de remettre en cause le droit fondamental de manifester, mais l’idée est de mieux encadrer les rassemblement pour éviter tout débordement.

C’est dans cet esprit que les députés ont modifié vendredi la loi.

Désormais, les rassemblements* seront autorisés de 8h à 17H.

Les précédentes dispositions fixaient l’heure limite à 18h.

La nuit tombée, il est beaucoup plus compliqué pour les forces de l’ordre d’assurer la sécurité.

Autres dispositions contenues dans le texte révisé, les manifestations ne pourront plus avoir lieu sur les grandes routes nationales et à proximité des institutions publiques et des ambassades.

Les députés ont également adopté à l'unanimité la loi portant modification du code électoral ainsi que le projet de loi sur la décentralisation et les libertés locales.

Les évolutions apportées au code électoral permettront d’avoir plus de transparence, a assuré le gouvernement.

Des élections régionales pourraient avoir lieu en 2022. La Céni (Commission électorale nationale indépendante) sera chargée de l’organisation.

Ces modifications sont le résultat de 6 mois d’échanges entre les partis de la majorité et de l’opposition au sein du CNAP, la Concertation nationale entre acteurs politiques.

______

* En raison de la crise sanitaire, les rassemblements politiques ou culturels sont interdits jusqu'à nouvel ordre