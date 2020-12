Fin de parcours à l'UFC

Ekoué Folly-Gadah, conseiller spécial de Gilchrist Olympio, le président de l’Union des Forces de Changement (UFC, opposition), a décidé de claquer la porte.

‘Je confirme et j’ai pris cette décision pour raisons non seulement personnelles mais pas uniquement. L’UFC n’est plus monolithique, c’est devenu un assemblage incohérent de clans et on se pose des questions sur l’impact de cette pratique sur l’échiquier national’, a-t-il confié à Republicoftogo.com.

Il charge au passage la nouvelle génération qui n’a pas de stratégie : poursuivre une logique de réconciliation ou plutôt choisir l’affrontement politique.

‘M. Gilchrist étant un homme sage, j’espère qu’il prendra les bonnes décisions’, conclut le désormais ex-conseiller.