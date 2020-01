Il a dit 'oui'

Militants et responsables d'UNIR mardi à Lomé

Sans surprise, le parti UNIR (majorité présidentielle) a choisi Faure Gnassingbé comme candidat à l’élection présidentielle.

'Conscients que beaucoup a été fait tout au long du parcours que le Togo a entamé sous sa conduite, et conscients également que des défis restent à relever, pour lesquels notre pays a encore besoin de sa politique de développement inclusif, les militants de notre Grand Parti ont, unanimement, opté pour la préservation et la consolidation des acquis, et ont instamment requis le bureau exécutif de prendre toutes les dispositions pour procéder sans délai au dépôt de candidature, de Son Excellence, Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé’, indique un communiqué de la formation publié mardi.

'Ainsi, les Instances du parti UNIR ont rendu compte à Son Excellence, Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé (…) de la volonté unanime des militantes et militants, de le voir défendre les couleurs de notre Grand Parti à l’élection présidentielle du 22 février 2020’, poursuit le texte.

Et le parti indique que le chef de l’Etat a répondu ‘OUI au choix porté sur sa personne.’

'Je les ai remerciés et en toute humilité, j'ai accepté", a déclaré Faure Gnassingbé à l'issue de la réunion.

La campagne électorale s'ouvrira le 6 février.