Instruction en cours

Jean-Paul Omolou, proche d’Agbéyomé Kodjo, autoproclamé ambassadeur du Togo en Suisse, dort en prison depuis vendredi.

Il est accusé d’appel à l’insurrection armée, de diffusion de fausses nouvelles, d’apologie de crime et d’outrage à l’autorité publique.

Son avocat, Me Claude Amégan, demande sa remise en liberté provisoire, le cas échéant sous contrôle judiciaire et éventuellement avec caution.

M. Omolou devra s’expliquer devant un juge d’instruction.

Agbéyomé Kodjo, s’estime être le vrai vainqueur de la dernière élection présidentielle. Il vit désormais à l’étranger et a nommé son gouvernement et ses ambassadeurs, non reconnus.

Jean-Paul Omolou avait justement été nommé représentant dans la Confédération helvétique.